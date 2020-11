Proietti: una strada o piazza di Roma in sua memoria, ok a mozione in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strada o una piazza di Roma sarà intitolata a Gigi Proietti, insieme al Silvano Toti Globe Theatre. Lo prevede una mozione, a prima firma di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, approvata oggi dall'Assemblea capitolina all'unanimità. A presentare l'atto il capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, che ha spiegato: "Ci uniamo al sentimento di tutta la Capitale che in queste ore è commossa per la scomparsa del grande attore e mattatore Gigi Proietti. È importante dare subito un segnale come Aula. Si tratta di un grandissimo artista che apparteneva a tutti e aveva la grande capacità di unire la città con una comicità sempre espressa in modo intelligente. Compatibilmente con la volontà della famiglia abbiamo chiesto una deroga alla norma sui dieci anni" previsti dalla morte prima di un atto toponomastico. "È questo l'omaggio minimo che la città puà fare - ha concluso De Priamo - a un attore e una persona che rimarrà per sempre un'icona di Roma". La mozione è stata sottoscritta anche dagli altri gruppi consiliari. (Rer)