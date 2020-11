© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una borsa di studio , intitolata a Gigi Proietti e finanziata dal Comune di Roma, per le studentesse e gli studenti che intendono intraprendere la carriera teatrale e cinematografica. Lo ha proposto nel corso dell'Assemblea capitolina di oggi il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. "Credo che sia un tributo dovuto per l'impegno di Proietti verso le nuove generazioni", ha sottolineato Fassina. (Rer)