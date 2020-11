Sanità: Fd'I Campidoglio, ok in Aula a mozione su candidatura Roma per Agenzia europea ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità la mozione di Fratelli d'Italia che impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi a sostenere anche presso il governo la candidatura di Roma quale sede dell'Agenzia europea per la ricerca biomedica e le crisi sanitarie. In una nota gli di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia spiegano: "Un obiettivo prestigioso e strategico oggi più che mai in un momento di pandemia globale e una occasione di rafforzare la vocazione internazionale della Capitale. La mozione era stata presentata da tempo e il voto di oggi dà più forza a una candidatura che siamo convinti possa andare in porto e portare un sicuro beneficio alla Capitale". (Com)