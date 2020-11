Covid: bozza dpcm, in territori con rischio "alto" possibile svolgere attività motoria vicino casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei territori con livello di rischio "alto" è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale. Lo si legge in una bozza del nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)