Cultura: Cisl Fp, Istituto storia Risorgimento privo di giuda e lavoratori senza stipendio

- "La situazione dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano è drammatica. Ormai da mesi è privo di una guida e i lavoratori vanno avanti senza stipendio". E' quanto si legge in una nota di Cisl Fp Roma Capitale Rieti. "Una delle eccellenze culturali della Capitale e del Paese versa in una condizione inaccettabile - afferma Emanuela Nieddu, segretario territoriale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti con delega alle funzioni centrali -. I 7 dipendenti dell'Istituto non percepiscono lo stipendio da luglio per via della mancata nomina del nuovo presidente. E nonostante questo, dimostrando grande senso di responsabilità e di attaccamento al proprio posto di lavoro, stanno continuando a portare avanti le missioni dell'Istituto praticamente da soli. Riteniamo un gravissimo errore abbandonare al suo destino un ente così prestigioso e non siamo disposti ad accettare che sette famiglie restino senza retribuzione a causa dell'incuria, soprattutto in questo momento di grande difficoltà per tutti". (segue) (Com)