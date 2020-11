Cultura: Cisl Fp, Istituto storia Risorgimento privo di giuda e lavoratori senza stipendio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto è stato commissariato nel 2017 e, dalla scadenza dell'incarico del commissario, la gestione è stata congelata, con il blocco totale anche delle più basilari attività quali il pagamento degli stipendi, delle bollette e dei fornitori. "L'Istituto del Risorgimento - dichiarano i coordinatori nazionali Cisl Fp Mibact Giuseppe Nolè e Valentina Di Stefano – è ente vigilato dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, pertanto chiediamo un intervento urgente affinché si superino quanto prima tutti gli ostacoli procedimentali che impediscono la nomina di un nuovo presidente. Serve con urgenza che si riprenda in mano l'operatività dell'Istituto e si ripristini il riconoscimento di tutti gli emolumenti dovuti ai lavoratori". Per la Cisl Fp Roma Capitale e Rieti occorre "che il ministro Dario Franceschini intervenga con un provvedimento immediato per restituire all'Istituto per la Storia del Risorgimento la dignità che compete ad una delle più rilevanti realtà culturali italiane e per garantire ai lavoratori la dignità professionale e la legittima corresponsione degli stipendi dovuti". (Com)