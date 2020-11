Austria: Stato islamico rivendica attacchi di Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato oggi la responsabilità degli attacchi che hanno colpito ieri sera la capitale dell’Austria, Vienna. Lo riferisce il gruppo di intelligence Site. Gli attacchi di Vienna hanno provocato la morte di quattro persone e 22 feriti. L’aggressore, ucciso dalla polizia, era stato condannato secondo il ministro dell’Interno Karl Nehammer a 22 mesi di prigione nell’aprile del 2019, per aver tentato di recarsi in Siria allo scopo di raggiungere l’Is, ed era poi stato liberato lo scorso dicembre. (Nys)