Ue: Schnabel (Bce), possibile taglio tassi di interesse

- Per far fronte alla crisi del coronavirus, la Banca centrale europea (Bce) potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse alla prossima riunione del suo Consiglio direttivo, che si terrà il 10 dicembre prossimo. È quanto affermato da Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per Schnabel, le analisi dell'Eurotower dimostrano che l'allentamento dei tassi “sarebbe possibile senza arrivare al punto in cui non funziona più o addirittura danneggia” l'economia dell'Eurozona. A ogni modo, ha sottolineato l'economista tedesca, la Bce “non ha ancora assunto alcuna decisione preliminare” sui tassi. Tuttavia, ora la situazione è diversa da marzo, all'avvio della prima ondata di Sars-Cov2. Allora, la massima priorità era stabilizzare i mercati finanziari. Adesso, si tratta di garantire che le banche non restringano l'accesso al credito. “Seguiamo da vicino: il settore bancario non deve esacerbare la recessione”, ha evidenziato Schnabel. Il membro del Comitato esecutivo della Bce ha poi osservato che, “ dopo la crisi, a un certo punto”, l'Eurotower dovrà “tornare ai suoi normali strumenti”. In tale prospettiva, secondo Schnabel è necessario stabilire “un limite temporale chiaro” al Programma di emergenza per l'acquisto di titoli volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp). Avviato dalla Bce a marzo scorso, il piano ha una dotazione di 1,35 mila miliardi di euro, con scadenza prevista a giugno 2021. (Geb)