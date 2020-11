Austria: Assemblea capitolina condanna attentati e chiede a Raggi di esprimere solidarietà a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità con 30 voti favorevoli una mozione a prima firma del capogruppo del Partito democratico Giulio Pelonzi che prevede un impegno per la sindaca Virginia Raggi e la giunta "a esprimere la solidarietà di Roma alle autorità austriache di Vienna, per l'atto brutale che ha colpito la città e che va condannato. Crediamo sia importante - ha spiegato Pelonzi - che da parte delle grandi Capitali europee arrivino questi messaggi ai cittadini austriaci. Roma deve tornare a recitare un ruolo internazionale e da Roma deve partire un messaggio a difesa delle libertà civili e della pace". A quanto si è appreso, già oggi, la sindaca di Roma ha scritto al sindaco di Vienna per manifestare la vicinanza della Capitale d'Italia. (Rer)