Serbia-Italia: conferenza di Marinelli De Marco per Giornata design italiano a Belgrado

- L'Istituto italiano di cultura di Belgrado presenta una conferenza online dell'architetto Giuseppe Marinelli De Marco in occasione della quarta Giornata del design italiano il prossimo 5 novembre. La conferenza, organizzata in collaborazione con la facoltà di Architettura di Belgrado, presenta al pubblico serbo il docente di Basic design all'Isia Roma Design e di Design dello spazio e sistemi multimediali all'Università di Udine. Marinelli De Marco è inoltre ideatore e direttore artistico della Pordenone design week e cofondatore dello "Small cities innovative forum". L'architetto è anche attivo nel campo dell'architettura internazionale con lo Studio Labirinto ed è impegnato nello studio e nella divulgazione dell'architettura e del design per società complesse, facendo della sostenibilità il proprio marchio di identità progettuale. Alcuni suoi disegni fanno parte delle collezioni stabili del Maxxi di Roma, del Centro Pompidou di Parigi, dello Shusek di Mosca; ha realizzato importanti eventi internazionali nel settore del design e ha tenuto conferenze in tutto il mondo. Il design italiano è contraddistinto da un continuo rinnovamento dei temi e degli schemi che la creatività degli autori e lo stimolo dei committenti alimentano di continuo. L'invenzione e l'originalità nel progetto, la qualità dei materiali impiegati, la curata fabbricazione degli oggetti, il processo produttivo rispettoso dell'ambiente, di chi lavora e di chi userà i prodotti, la grafica del packaging e della pubblicità di altissimo livello, sono tutte caratteristiche che hanno reso famoso, prestigioso e riconoscibile il design italiano. (segue) (Seb)