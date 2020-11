Serbia-Italia: conferenza di Marinelli De Marco per Giornata design italiano a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dell'architetto Marinelli De Marco, intitolata "Il Design italiano, viaggio alle origini del Made in Italy", si terrà giovedì 5 novembre alle ore 18 sulla piattaforma Zoom. Giunge alla quarta edizione l'Italian design day, la Giornata del design Italiano nel mondo promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con il ministero dei Beni e delle attività culturali, il ministero dello Sviluppo economico, la Triennale di Milano, il Salone del mobile di Milano, Ice Agenzia, Confindustria, l'Associazione per il disegno industriale (Adi), la Fondazione compasso d'oro e Federlegno arredo per celebrare l'eccellenza del design italiano nel mondo, importante settore della cultura e dell'economia italiane. L'iniziativa vede coinvolti 100 "ambasciatori" del design italiano che in oltre 100 sedi in tutto il mondo partendo dal tema "Disegnare il futuro. Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza" presenteranno il meglio del disegno industriale italiano. (Seb)