Regno Unito: livello di allerta anti-terrorismo aumentato da "sostanziale" a "grave"

- Il livello di allerta anti-terrorismo nel Regno Unito è stato aumentato da "sostanziale" a "grave", implicando che un attacco terroristico è considerato "molto possibile". La decisione è stata presa in seguito all'attacco di lunedì notte nella capitale austriaca Vienna, dove 4 persone hanno perso la vita, e in seguito all'attacco condotto nella città francese di Nizza la scorsa settimana, in cui tre persone sono state uccise da un estremista religioso. Il livello di minaccia terroristica era stato ridotto a "sostanziale" dal novembre dello scorso anno, dopo essere rimasto "grave" per cinque anni.(Rel)