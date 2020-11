Nagorno-Karabakh: M5s, incontrate entrambe le parti, serve subito dialogo e cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver incontrato la settimana scorsa una rappresentante dell'Azerbaigian, "oggi come commissione Esteri abbiamo incontrato l'ambasciatrice dell'Armenia. E' stato un incontro proficuo nel quale abbiamo ribadito tutta la nostra preoccupazione per un conflitto che ha già ucciso centinaia di civili e che non sembra placarsi. Pur comprendendo la frustrazione per un negoziato trentennale senza esiti, riteniamo che solo una soluzione diplomatica possa condurre a pace e stabilità nella regione". Lo rendono noto i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri. "La tensione è rimasta alta negli anni fino allo scoppio delle ostilità recenti: Armenia e Azerbaijan non riescono a raggiungere una soluzione di compromesso sul Nagorno-Karabakh e questo lo riteniamo un grave errore che sta pagando la popolazione civile", aggiungono i portavoce. "È illusorio pensare di pervenire ad una soluzione sostenibile e duratura con le armi, così come non si può più tornare allo status quo ante. È quindi necessario che le parti riprendano i negoziati senza precondizioni, sotto l'egida dei Co-Presidenti del Gruppo di Minsk: l'Italia – ben capeggiata dalla Farnesina – resta disponibile a contribuire agli sforzi di ripresa negoziale delle tre co-Presidenze di Russia, Stati Uniti e Francia", conclude la nota. (Res)