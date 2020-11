Lazio: Corrado (M5s), criticità su nomina responsabile Anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del responsabile per la Prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza della Regione Lazio, da parte della Giunta regionale, "presenta forti criticità e tra queste una incompatibilità delle funzioni, considerato che la scelta è ricaduta sul dirigente dell'Avvocatura regionale". Così in una nota la consigliera M5s alla Regione Lazio, Valentina Corrado. "Per tali motivi - spiega - durante il question time che si è svolto oggi in Consiglio regionale ho chiesto chiarimenti per conoscere le motivazioni che hanno portato a questa opzione che sembra non essere del tutto in linea con quanto stabilito dall'Anac" . (segue) (Com)