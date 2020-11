Lazio: Corrado (M5s), criticità su nomina responsabile Anticorruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarebbe una forte sovrapposizione di ruoli - continua Corrado - che renderebbe un unico soggetto controllore e controllato, in quanto il dirigente in questione andrebbe a svolgere compiti che rientrano tra quelli di amministrazione e gestione attiva e al tempo stesso redigere e applicare il Piano Anticorruzione che deve favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa, per prevenire eventuali casi corruttivi. Tra le altre cose" - afferma la consigliera M5s - Anac ha ben chiarito come l'incarico debba essere attribuito ad un dirigente di ruolo e in servizio e solo se esista un congruo motivo si debba ricorrere a personale esterno". (segue) (Com)