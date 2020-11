Lazio: Corrado (M5s), criticità su nomina responsabile Anticorruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso in questione - prosegue ancora Corrado - parliamo di un dirigente che non fa parte dell'organico della Regione Lazio, ma che possiede un contratto a scadenza, altra caratteristica che fa venire meno il requisito di 'stabilità' dell'incarico, previsto dall'Autorità Anticorruzione proprio per mantenere quel carattere di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio professionale, tra l'Amministrazione e il responsabile anticorruzione. Nella delibera di nomina non viene fornita alcuna motivazione congrua e analitica su questa scelta, né la sussistenza di motivazioni organizzative che hanno portato a questa designazione, pertanto mi aspetto che si chiarisca tutto quanto prima ed eventualmente si proceda con la revoca dell'incarico", conclude Valentina Corrado. (Com)