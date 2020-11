Bahrein: Alta corte penale condanna 51 membri di gruppo terroristico filo-iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte penale del Bahrein ha emesso oggi una sentenza di condanna contro 51 imputati per la creazione, l’organizzazione e l’adesione a un “gruppo terroristico” e per i crimini commessi nel quadro delle attività di tale gruppo. Lo riferisce l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”. Le condanne vanno dai cinque anni di prigione all’ergastolo, mentre 17 degli imputati sono stati condannati a pagare una somma di 100mila dinari bahreiniti (circa 226 mila euro) e tre sono stati condannati a risarcire danni per un valore di 51.400 dinari (circa 116mila euro). La Procura generale aveva in precedenza condotto inchieste sulle attività degli imputati. Secondo gli inquirenti il gruppo sarebbe stato costituito sulla base di direttive dei leader della Guardia rivoluzionaria iraniana: gli imputati (in tutto 52, 27 dei quali fuggiti all’estero) avrebbero ottenuto sostegno e finanziamento dalla Guardia rivoluzionaria e sarebbero stati dotati di armi, esplosivi ed equipaggiamenti necessari per commettere “operazioni terroristiche” in Bahrein, colpire le strutture economiche e vitali, i punti di raccolta delle pattuglie di sicurezza, le sedi del ministero dell’Interno e delle forze di difesa. (Res)