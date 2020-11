Milano: Forza Italia incontra Assolombarda, puntare su interconnessione e internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di Forza Italia Milano Grande Città - composta dai consiglieri comunali Fabrizio De Pasquale, Alessandro De Chirico e Luigi Amicone, dal presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri, e dal commissario cittadino azzurro, l'onorevole Cristina Rossello - ha incontrato quest'oggi una delegazione di Assolombarda - composta dal vice presidente Antonio Calabrò e dal responsabile relazioni esterne Pietro Sala - nell'ambito delle consultazioni che il movimento azzurro sta portando avanti per il programma, da costruire in vista delle prossime elezioni comunali, in corso di predisposizione con il presidente Silvio Berlusconi. "Durante il confronto - afferma Cristina Rossello - sono emersi punti chiave per il futuro della città. C'è bisogno di rafforzare la capacità di attrarre professionalità, risorse e tecnologia, con l'interconnessione a tutti i livelli: dimensione e respiro metropolitani devono travalicare i confini cittadini ed estendersi. Va ripreso e attualizzato il percorso di internazionalizzazione avviato dalle giunte Albertini e Moratti. Da Assolombarda una richiesta specifica: armonizzazione il sistema fiscale locale. Particolare approfondimento, infine, sulle diverse realtà distributive commerciali territoriali, per la coesistenza necessaria di Amazon e dei Centri commerciali Organizzati, dei negozi di prossimità e di quelli superspecializzati e di nicchia, nell'interesse della qualità della vita dei cittadini. Ancora una volta, al pari delle principali rappresentative delle categorie produttive, ci si è soffermati sulla necessità di un piano formativo concreto e immediato", conclude Rossello. (Com)