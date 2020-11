Lombardia: consiglio regionale approva mozione che invita giunta a misure urgenti contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata dall'aula del consiglio regionale lombardo la mozione 415 "Misure urgenti di contrasto all'epidemia da Covid-19", presentata da Niccolò Carretta del gruppo Misto/Azione, e co-firmata dal consigliere di Lce Elisabetta Strada. La mozione è stata modificata accettando la richiesta del sottosegretario Fabrizio Turba di trasformare l'impegno per la giunta Fontana in un invito. Tra i punti previsti nel testo della mozione, si chiede che venga implementato "il numero delle Usca affinché ci sia una vera gestione domiciliare dei pazienti Covid", che si riapra la procedura "di accreditamento di laboratori privati per il più rapido processo di tamponi e prelievi sierologici", che si attivino "dei checkpoint, dove poter effettuare tamponi e test rapidi in sicurezza, chiedendo ai medici di base e agli infermieri di comunità, la disponibilità ad effettuarli" e che si eroghi "con tempestività il vaccino antinfluenzale a tutti gli operatori del sistema sociosanitario, unitamente ai Dpi e incentivando l'utilizzo della visiera". Il testo ha visto anche l'integrazione di alcuni punti richiesti da Lce. Tra questi: la previsione anche di Usca pediatriche, un tampone con cadenza regolare quindicinale, a tutti gli operatori sanitari, lavoratori ed educatori che lavorano nelle carceri, nelle comunità protette, nelle Rsa e Rsd e, a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari, oltre ai test rapidi per tutti i pazienti fragili. (Rem)