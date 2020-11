Covid: sono 28.244 i nuovi casi, aumentano i guariti e i tamponi effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28.244 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 22.253 di ieri. I decessi sono oggi 353. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i guariti sono 6.258, in netto aumento rispetto ai 3.637 di ieri, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 302.275.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (6.804), il Piemonte (3.169), la Campania (2.971), la Toscana (2.336), il Veneto (2.298), il Lazio (2.209) ed l'Emilia Romagna (1.912).In aumento il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 182.287 rispetto ai 135.731 del giorno precedente. In aumento il numero delle terapie intensive, +203 (ieri +83), che arrivano a un totale di 2.225.(Rin)