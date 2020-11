Vienna: Urso (Fd'I), Europa sotto attacco, ora momento di chiudere Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, nel corso del suo intervento in Aula sull'attentato di Vienna, ha affermato: "i fatti di Vienna confermano che l'Europa è sotto attacco e finalmente per la prima volta dal ministro degli Esteri sono giunte parole chiare. Bisogna essere consapevoli che è in atto un assalto alla nostra civiltà, alla nostra cultura latina, giudaico e cristiana, laica e umanistica, che ha fondato la società delle libertà indicando agli altri la via da seguire. Di contro il fondamentalismo islamico, che è cosa ben diversa dall’Islam, è solo espressione delle tenebre dell'odio verso ogni civiltà. Per questo gli italiani e gli europei devono essere uniti nella reazione e non soltanto nella solidarietà e nella commemorazione. Questo significa essere consapevoli che l'Italia è la frontiera di questo scontro, come dimostra l'isola di Lampedusa, che rischia di diventare la 'rotta del terrore'. Per questo Fratelli d'Italia chiede di agire per chiudere questa frontiera, simbolo della lotta al terrorismo".(Rin)