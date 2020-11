Covid: Gallera, firmato accordo con sindacati medici per attività ospedali in fiera Milano e Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo sottoscritto – prosegue l'assessore – oltre agli incentivi di carattere economico e l'utilizzo gratuito di alloggi messi a disposizione da Regione Lombardia, stabilisce anche la possibilità di effettuare periodicamente screening diagnostici per Sars-Cov-2 e l'attivazione di sportelli aziendali per il supporto psicologico ai medici e ai loro familiari". Analoga positiva interlocuzione è in corso con le Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto sanità, per la definizione di un accordo specifico che riguarda le professioni infermieristiche. "Regione Lombardia – conclude Gallera – dimostra ancora una volta di agire in ottica di sistema garantendo supporto e strumenti adeguati a medici e infermieri, chiamati a svolgere quotidianamente una missione straordinaria, resa ancora più importante dal contesto emergenziale". (Com)