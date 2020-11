Grecia: ministro Esteri Dendias domani a Berlino per incontro con omologo tedesco Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, sarà domani in visita a Berlino per incontrare l'omologo tedesco, Heiko Maas. Secondo quanto riferito dalla diplomazia ellenica, Dendias e Maas discuteranno degli sviluppi nel Mediterraneo orientale, sulla presidenza tedesca di turno dell'Unione europea e su questioni bilaterali. Il ministro terrà inoltre dei colloqui con il presidente del Parlamento federale tedesco, Wolfgang Schaeuble e poi con la vicepresidente del parlamento federale tedesco Claudia Roth. Il capo della diplomazia di Atene incontrerà successivamente i membri della commissione per gli Affari esteri del Bundestag, a cui farà seguito un incontro con il presidente della commissione per gli Affari europei, Gunther Krichbaum. (Gra)