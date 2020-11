Venezuela-Colombia: operazione Gedeon, Caracas chiederà estradizione di cinque persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela (Tse) ha autorizzato il governo di Nicolas Maduro a chiedere l’estradizione dalla Colombia di tre militari e due civili venezuelani accusati di avere partecipato lo scorso maggio a un tentativo di invasione marittima, la cosiddetta operazione Gedeon. Le autorità giudiziarie chiedano venga consegnato il maggiore Juvenal Sequea Torres , suo fratello, il maggiore Juven Sequea Torres, il tenente Rayder Russo e i civili Brian Rafael Perez Astudillo e Yacsy Alexandra Alvarez Mirabal. I cinque sono detenuti in Colombia con l’accusa di avere partecipato a un “addestramento per attività illecite”. In Venezuela sono accusati di terrorismo, tradimento della patria, ribellione, cospirazione con un governo straniero, oltre a traffico illecito di armi da guerra e associazione a delinquere. (segue) (Vec)