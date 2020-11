Brasile: Banca centrale stima crescita Pil 2020 a -4,81 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fine del 2020, gli analisti della Bc ipotizzano inoltre un'inflazione all'3,02 per cento, contro il 2,99 per cento stimato la scorsa settimana. Stando ai dati dell'Ibge, nel mese di settembre l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 3,14 per cento su anno e dello 0,64 per cento su mese. Il dato è in gran parte legato all'aumento dei prezzi degli alimenti (2,28 per cento) e dei trasporti (0,70 per cento) e degli. Si tratta del dato di crescita mensile più alto registrato a settembre, dopo lo 0,78 per cento battuto nel 2003. Complessivamente all'inizio dell'anno, i prezzi al consumo hanno accumulato una crescita dell'1,34 per cento. Per questo motivo, il 28 ottobre, il Consiglio di politica monetaria (Copom) della Bc aveva deciso all'unanimità di non toccare il tasso di sconto, fermo al 2 per cento, minimo storico dall'ultima riduzione di 25 punti base disposta lo scorso 6 agosto. La decisione interrompeva una serie di nove riduzioni consecutive del tasso, disposte dal Copom nel contesto di forte calo dell'attività nell'economica mondiale a causa della pandemia del nuovo coronavirus che ha, tra l'altro, ridotto i tassi di inflazione. Uno scenario che è tuttavia cambiato nelle ultime settimane in cui è stata registrata una rapida crescita dell'inflazione. (segue) (Brb)