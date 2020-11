Covid: bozza dpcm, in caso di assembramento possibile chiusura strade o piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. E' quanto si legge in una bozza del nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)