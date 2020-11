Covid: Pizzul (Pd), centrodestra in Lombardia non accetta condivisione per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione del Covid il centrodestra in Regione non accetta una vera condivisione istituzionale. Manifestando apprezzamento per gli incontri che il presidente Fontana ha avuto in queste settimane con sindaci e capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale, oggi abbiamo chiesto un passo avanti per costruire una vera gestione collegiale dell'emergenza e parlare ai cittadini con parole chiare e condivise anche con le parti sociali". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul dopo la bocciatura oggi in Consiglio regionale di una mozione che avanzava proposte per affrontare la pandemia. " La nostra richiesta - spiega Pizzul - era chiara: un tavolo permanente di confronto, da convocarsi a giorni alterni, tra Giunta regionale, sindaci dei capoluoghi di provincia, Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale e parti sociali, per poter condividere i dati epidemiologici, affrontare in tempo reale le problematiche che si presentano ed essere coinvolti nelle scelte conseguenti in un'ottica di fattiva collaborazione". "Gli esponenti della Lega e anche di Forza Italia - rileva Pizzul - hanno respinto quasi con sdegno questa nostra proposta: ce ne rammarichiamo, non tanto per noi ma per i lombardi, perché di fronte alla pandemia forze politiche serie e responsabili guardano ai problemi veri, non agli schieramenti. Per parte nostra, continueremo a collaborare, ma ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso da parte di una maggioranza che pare più impegnata a difendere acriticamente la giunta che a costruire provvedimenti attenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese lombarde". (Com)