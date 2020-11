Speciale infrastrutture: Covid, Abu Dhabi invia aereo con aiuti medici diretto verso la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un aereo con undici tonnellate di forniture mediche e ventilatori polmonari in Tunisia, allo scopo di assistere circa 11.000 professionisti sanitari nel contrasto al coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". “Gli Emirati e la Tunisia condividono da molti decenni una visione comune di sviluppo, contraddistinta da forti relazioni bilaterali, dallo scambio di esperienze e dal coordinamento in molte aree di interesse per entrambi i paesi”, ha dichiarato Rashed Mohammed Al Mansouri, ambasciatore degli Emirati in Tunisia. Abu Dhabi ha inviato in risposta alla crisi del Covid-19 più di 1.592 tonnellate di aiuti a 119 paesi, sostenendo più di un milione e mezzo di operatori sanitari. (Res)