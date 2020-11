Speciale infrastrutture: Auto, quasi 157mila immatricolazioni nel mese di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di ottobre 156.978 autovetture, con una variazione del meno 0,18 per cento rispetto a ottobre 2019, durante cui ne erano state immatricolate 157.262 (nel mese di settembre 2020 sono state invece immatricolate 156.286 autovetture, con una variazione del più 9,65 per cento rispetto a settembre 2019, durante il quale ne erano state immatricolate 142.532. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e trasporti (Mit). Nello stesso periodo di ottobre 2020 sono stati registrati 357.958 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione del 9,83 per cento rispetto a ottobre 2019, durante cui ne erano stati registrati 396.981 (nel mese di settembre 2020 sono stati invece registrati 362.523 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione del più 6,95 per cento rispetto a settembre 2019). (Com)