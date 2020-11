Slovacchia: ministro Interno, responsabile attacco di Vienna aveva comprato le munizioni nel nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo ucciso ieri dalla polizia austriaca dopo l'attacco nel centro di Vienna, Kujtim Fejzulai, si era procurato le munizioni in Slovacchia l'estate scorsa. Lo ha confermato oggi il ministro dell'Intero slovacco, Roman Mikulec. In precedenza il quotidiano austriaco "Heute" aveva scritto in merito a tali indiscrezioni. Fejzulai e un suo conoscente si erano recati in Slovacchia a metà luglio per procurarsi munizioni per il fucile d'assalto AK-47. (Vap)