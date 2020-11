Tlc: Bassanini (Open Fiber), favorevole a rete pubblica wholesale only

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mia personale opinione è assolutamente favorevole ad una rete pubblica e wholesale only: abbiamo una serie di perplessità se si dovesse parlare di rete unica non wholesale only, ma verticalmente integrata e sotto controllo non pubblico ma di investitori privati, magari stranieri. Così il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, audito oggi alla Camera sull’intelligenza artificiale e il futuro digitale dell’Unione europea. (Ems)