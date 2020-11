Lavoro: Confartigianato, eliminare stabilmente obbligo causale per contratti a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato giudica positivamente il "rinvio ai contratti collettivi di lavoro della possibilità di individuare causali per i contratti a termine. Dopo il decreto Dignità che su questo aspetto abbiamo avversato, è sempre stata respinta qualsiasi richiesta". Lo ha evidenziato Riccardo Giovani direttore delle Politiche sindacali di Confartigianato nel corso dell’audizione presso la commissione Lavoro della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. "Il decreto Agosto ha reintrodotto un regime di acausalità, ma in maniera temporanea. E' assolutamente necessario eliminare stabilmente l’obbligo della causale per tutti i contratti a termine", ha aggiunto. (Rin)