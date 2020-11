Terrorismo: Viminale, più controlli ai valichi di frontiera con ausilio esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con particolare riguardo ai recenti attentati terroristici compiuti a Nizza e a Vienna, in sede di Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche alla luce della riunione del Comitato analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi nella giornata di ieri, si è proceduto ad una attenta ricognizione dei temi concernenti l’attività di polizia di prevenzione, l’aggiornamento del monitoraggio degli obiettivi sensibili, l’intensificazione dei controlli ai valichi di frontiera anche con l’impiego dei militari dell’Esercito. Lo fa sapere il Viminale in una nota al termine del comitato presieduto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, cui hanno partecipato il viceministro Matteo Mauri, i vertici delle Forze di polizia e degli organismi di informazione di sicurezza, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa e il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria.(Rin)