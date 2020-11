Tunisia: Ong condanna "campagna di odio" contro i migranti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) ha espresso oggi la sua preoccupazione per l'aumento dei "discorsi di odio" contro i migranti e le organizzazioni che difendono i loro diritti in Europa. In un comunicato stampa, l’Ong ha denunciato che “alcuni governi europei” starebbero sfruttando le tragedie provocate dagli attentati terroristici “per esercitare pressioni sulla Tunisia e imporre la cooperazione nel campo dell'espulsione forzata dei migranti irregolari”. Pur esprimendo piena solidarietà alla Francia, il Ftdes ha messo in guardia contro la strumentalizzazione dell’attacco terroristico di Nizza per costringere la Tunisia ai rimpatri forzati e alla cooperazione nel controllo delle frontiere. Secondo il Forum, la lotta al terrorismo avviene attraverso la diffusione dei valori dei diritti umani, della solidarietà e della pace, oltre che rafforzando la cultura dell'accoglienza dell'altro e la garanzia libertà. (segue) (Tut)