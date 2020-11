Tunisia: Ong condanna "campagna di odio" contro i migranti in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, si recherà nei prossimi giorni in visita in Tunisia per incontrare l’omologo, Taoufik Charfeddine, dopo l'attacco avvenuto il 29 ottobre scorso nella basilica di Notre Dame a Nizza, dove tre persone sono morte per mano di un tunisino di 21 anni. La missione del ministro francese, che si recherà anche in Algeria, segue un colloquio telefonico tra Macron e il presidente tunisino Kais Saied. I due presidenti si sono trovati d'accordo nel rafforzare la cooperazione bilaterale "in termini di lotta contro il terrorismo". L'Eliseo ha fatto sapere che i due leader hanno "evocato la questione sensibile del ritorno dei tunisini con l'obbligo di lasciare il territorio francese, con priorità degli schedati S", lettera utilizzata per segnalare tutte quelle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza. Darmanin, peraltro, si recherà anche a Mosca sempre nell'ambito di questioni legate alla sicurezza. “La Russia è un paese colpito da questo problema, ci sono individui che vengono in Francia dalla Cecenia", ha detto il ministro ai microfoni dell’emittente francese "BfmTv". (Tut)