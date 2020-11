Bosnia: Sda condanna attacchi a Vienna e invita i musulmani a non ascoltare "provocazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di azione democratica (Sda), forza rappresentativa della componente musulmana in Bosnia-Erzegovina, ha condannato gli attacchi terroristici avvenuti a Vienna. Secondo una nota diramata dal partito guidato da Bakir Izebegovic gli atti terroristici a Vienna, e prima ancora quelli avvenuti a Parigi e Nizza, sono "crimini odiosi" verso i quali tutte le persone normali provano stupore e rabbia. "L'uccisione di persone indifese e innocenti non può e non deve essere giustificata da nulla, né tali azioni possono cercare il loro fondamento nella fede", si legge nella nota. Allo stesso tempo, l'Sda ha invitato tutti i musulmani a non "cadere preda di provocazioni dannose" da parte di coloro che vogliono attribuire questi crimini all'Islam e ai musulmani in quanto tali, "cercando conferma delle loro false tesi sull'Islam" come religione violenta. La forza politica ha infine espresso cordoglio per le vittime degli attacchi e solidarietà ai cittadini di Austria e Francia. (Seb)