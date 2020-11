Hong Kong: Joshua Wong e 23 attivisti in tribunale per assemblea illegale, caso aggiornato al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, 24 attivisti a favore della democrazia sono comparsi in un tribunale di Hong Kong per il loro coinvolgimento in una manifestazione non autorizzata all'inizio di quest'anno e il tribunale ha aggiornato il caso al 5 febbraio 2021. Tra gli imputati figurano Jimmy Lai, Lee Cheuk-yan, Albert Ho e Joshua Wong. Altri due imputati, Nathan Law e Sunny Cheung, sono fuggiti nei mesi scorsi da Hong Kong e i loro mandati di arresto sono già stati emessi in precedenza dal tribunale. Jimmy Lai è accusato di aver incitato altri a partecipare a un'assemblea non autorizzata, 13 imputati tra cui Joshua Wong sono accusati di aver partecipato consapevolmente a un'assemblea non autorizzata, Albert Ho e altri dieci sono accusati sia di incitare altri a partecipare a un'assemblea non autorizzata, sia ad aver preso parte alla manifestazione e Lee Cheuk-yan è stato accusato dei crimini di cui sopra e del reato di organizzazione di assemblee non autorizzate. Secondo l'ordinanza sull'ordine pubblico di Hong Kong, i trasgressori possono rischiare fino a cinque anni di carcere per assemblee illegali. (Cip)