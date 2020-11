Reddito cittadinanza: Confartigianato, fallimentare su politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito cittadinanza si è dimostrato "fallimentare per la parte relativa alle politiche attive". Lo ha detto Riccardo Giovani direttore delle Politiche sindacali di Confartigianato nel corso dell’audizione presso la commissione Lavoro della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. "Come Confartigianato abbiamo sempre mostrato grandi perplessità perché è evidente che bisogna garantire un lavoro di cittadinanza piuttosto che un reddito di cittadinanza", ha evidenziato. (Rin)