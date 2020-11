Austria: Fico, attacco a Vienna è un attacco a tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa ignobile e feroce aggressione, contro persone innocenti, appare volta ad attaccare i fondamentali ed irrinunciabili valori europei di libertà, democrazia, solidarietà e di pace. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel discorso tenuto in Aula in occasione della commemorazione dell’attentato di ieri sera di Vienna. "L’attacco a Vienna è un attacco a tutti noi", ha sottolineato la terza carica dello Stato che ha aggiunto: "Oggi più che mai dobbiamo ribadire, in seno all’Unione europea, l’impegno a non piegarci dinanzi alla insana logica del terrore e dell’odio; a saper individuare, e contrastare, tutti i germi del fanatismo e dell’intolleranza che possono deteriorare la convivenza nelle nostre società. E dobbiamo definire - ha continuato il presidente dell’Assemblea di Montecitorio - una risposta coordinata contro la minaccia terroristica e ogni forma di violenza, in particolare perfezionando una reale cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo ed internazionale. In una lettera al presidente del Consiglio Nazionale, Wolfgang Sobotka - ha concluso Fico - ho espresso il cordoglio dell’intera Camera dei deputati al popolo austriaco e i sentimenti di profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti". Subito dopo l’intervento del presidente della Camera, l’emiciclo ha osservato un minuto di silenzio. (Rin)