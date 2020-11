Covid: parchi e ville di Roma a disposizione di associazioni sportive, ok a mozione M5s in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata all'unanimità dall'Assemblea capitolina, con 36 voti favorevoli, la mozione a prima firma del presidente M5s della commissione Sport di Roma, Angelo Diario, che chiede un impegno alla sindaca Virginia Raggi e alla giunta di "mettere a disposizione tutti gli spazi aperti di Roma Capitale, quindi playground, piste di pattinaggio e atletica, parchi e ville, in modo da dare alle associazioni la possibilità di mantenere vivo il rapporto con i loro iscritti anche se non serve a compensare le perdite a cui stanno andando incontro", ha spiegato Diario. "Come spiegato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora - ha aggiunto - l'obiettivo dell'ultimo provvedimento di governo è minimizzare al massimo gli spostamenti, comprendiamo l'intento e lo condividiamo. Considerato che queste chiusure sono state stabilite e che il settore dello sport era già in ginocchio con quedsta mozione chiediamo di dare alle associazioni la possibilità di mantenere vivo il rapporto con i loro iscritti". (Rer)