Ucraina: Ue, ripristinare legislazione su dichiarazione elettronica beni e compiti Agenzia anti corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea esorta le autorità ucraine a ripristinare rapidamente la legislazione sulla dichiarazione elettronica dei beni e i compiti dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato come la decisione della Corte costituzionale ucraina del 27 ottobre 2020 sugli elementi della legislazione anti-corruzione "ha conseguenze di vasta portata per l'intera infrastruttura anti-corruzione in Ucraina istituita dopo la Rivoluzione della dignità del 2014". Per il Seae, la decisione mette in discussione una serie di impegni internazionali che l'Ucraina ha assunto nei confronti dei suoi partner internazionali, compresa l'Ue e ha ricordato che la lotta alla corruzione è uno dei parametri e degli impegni chiave che Kiev ha assunto nel quadro dell'accordo di associazione, il programma di assistenza macrofinanziaria recentemente concordato tra l'Ue e l'Ucraina e il processo di liberalizzazione dei visti. (segue) (Beb)