Ucraina: Ue, ripristinare legislazione su dichiarazione elettronica beni e compiti Agenzia anti corruzione (2)

- "Allo stesso tempo, notiamo la complessità della situazione e apprezziamo l'urgenza con cui il presidente e il governo vogliono affrontarla. Esortiamo le autorità ucraine a ripristinare rapidamente la legislazione sulla dichiarazione elettronica dei beni e i compiti corrispondenti dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione, nonché a stabilizzare lo status giuridico dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina prima della scadenza del 16 dicembre stabilito dalla Corte costituzionale", ha scritto il Seae. "È ancora necessaria una solida riforma giudiziaria a beneficio di tutti gli ucraini. Incoraggiamo il presidente, il governo e la Verkhovna Rada a lavorare insieme per una soluzione globale e sostenibile. L'Ue è pronta a sostenere i nostri partner ucraini in questo sforzo", ha concluso. (Beb)