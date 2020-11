Speciale infrastrutture: Expo 2020, Dubai esplora il futuro delle città intelligenti e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 novembre, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (Un Habitat) e Siemens, verrà lanciata la Settimana dello sviluppo urbano e rurale, la terza settimana dei temi specializzati organizzati da Expo 2020 Dubai. Secondo il quotidiano "Al Khaleej", nell'arco di due giorni i partecipanti all'evento, che si terrà a distanza via Internet il 3 e 4 novembre, discuteranno del futuro delle città intelligenti che saranno popolate entro il 2050, cosa significherà questo sviluppo in termini di infrastrutture e servizi e come i residenti vivranno in equilibrio con il nostro pianeta. (Res)