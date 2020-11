Speciale infrastrutture: Etihad Rail vince il Gold Award per le migliori pratiche per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Etihad Rail, sviluppatore e operatore della rete ferroviaria nazionale negli Emirati Arabi Uniti, ha vinto il Gold Award for Best Practices for the year 2020 dalla European Society for Quality Research, in riconoscimento dei suoi risultati nel seguire le migliori pratiche nelle strategie di gestione della qualità. In gara con 51 aziende pubbliche, amministrazioni e organizzazioni di 39 Paesi, Etihad Rail è stata scelta sulla base dei risultati di sondaggi di opinione partner strategici condotti dall'associazione e ricerche di mercato. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa nazionale emiratina "Wam". (Res)