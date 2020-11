Speciale infrastrutture: Nnpc su inefficienze e vandalismi, solo il 38 per cento degli oleodotti sono in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 38 per cento degli oltre 5.120 chilometri di infrastrutture della Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), la compagnia petrolifera statale della Nigeria, sono attualmente in funzione. Lo ha evidenziato l'amministratore delegato della compagnia, Mele Kyari, commentando che il vandalismo persistente sugli oleodotti è rimasta la sfida più grande dell'infrastruttura, con ricorrenti perdite di prodotto. Parlando al forum di settore organizzato da Energy & Corporate Africa sul tema "Livello successivo: infrastrutture critiche del gasdotto e promozione dell'opzione di utilizzo del gas dopo la copertura-19", Kyari ha detto che negli ultimi vent'anni la Nnpc si è impegnata per gestire in modo efficiente le strutture, osservando tuttavia che la scarsità di investimenti, il deterioramento accelerato e la mancanza di investimenti in tecnologia per proteggere il gasdotto rimangono ad ostacoli critici allo sviluppo dell'infrastruttura a valle. Kyari ha aggiunto che le condutture, i depositi e le infrastrutture degli oleodotti dell'Nnpc sono in fase di rinnovamento in tutta la Nigeria: le nuove condutture in fase di progettazione saranno dotate di una tecnologia di monitoraggio olistica, con sistemi di controllo di supervisione e di acquisizione dati e altre tecnologie per rilevare intrusioni ed eventuali fuoriuscite di petrolio. (Res)