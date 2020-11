Speciale infrastrutture: Di Maio, sistema fieristico principale veicolo per internazionalizzazione settore manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fiere “costituiscono uno dei principali veicoli per la proiezione internazionale del sistema manifatturiero italiano”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo all’evento di apertura di "Ecomondo-Key Energy 2020". Per il ministro quello fieristico è un “sistema che ha bisogno di infrastrutture promozionali comuni” anche per compensare le piccole dimensioni delle aziende. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che la Farnesina si è impegnata ad accompagnare lo sviluppo del sistema fieristico minacciato dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19. “Le fiere sono uno dei sei pilastri del Patto per l’export che abbiamo firmato a giugno”, ha dichiarato Di Maio. Secondo Di Maio, la concorrenza sui mercati internazionale è diversa rispetto al passato. Infatti, in meno di 25 anni è aumentato il numero dei competitor e la loro qualità dei prodotti. “Per avere successo occorre giocare di squadra e fare sistema”, ha dichiarato Di Maio, ricordando come la Farnesina con il personale diplomatico, con gli Istituti di cultura e Agenzia Ice si impegnata a sostenere le aziende a “diventare un passaporto dell’export italiano”. (Res)