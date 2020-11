Tlc: Bassanini (Open Fiber), fibra integrale al momento non è sostituibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra integrale al momento non è sostituibile per quanto riguarda le performance in termini di velocità di download e upload, latenza e basso consumo energetico: al più si può pensare ad un utilizzo limitato di connessioni Fwa nelle aree rurali come una tecnologia di transizione, ma comunque sostenuta dalla fibra fino alle trasmittenti. Così il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, audito oggi alla Camera sull’intelligenza artificiale e il futuro digitale dell’Unione europea. “Il Codice europeo per le telecomunicazioni elettroniche ha messo gli investimenti in reti ad altissima capacità e l’adozione di servizi su tali infrastrutture tra gli obiettivi dell’azione regolamentare, e lo sviluppo infrastrutturale è un obiettivo prioritario per gli Stati membri”, ha detto. (Ems)