Covid: Gallera, valutazione tenga conto efficacia misure assunte

- "I dati che ha il governo sono precedenti all'introduzione delle nostre misure, quindi, io penso che lo stesso governo voglia attendere oggi e domani i nuovi dati". Lo ha dichiarato l'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera, a margine della seduta del consiglio regionale di oggi rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se la Lombardia sarà tra le Regioni in cui potrà scattare il lockdown. "Penso che sia più corretto fare una valutazione che tenga conto anche dell'efficacia delle misure assunte - ha concluso Gallera - anche per dare un senso ai cittadini, se quello che hanno fatto è positivo, o se lo è ma non del tutto, o se dobbiamo inasprire perché non riusciamo a ottenere risultati". (Rem)