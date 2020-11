Tlc: Bassanini (Open Fiber), infrastrutture digitali chiave per la resilienza del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle infrastrutture digitali, soprattutto il 5G e la fibra ottica, è un elemento chiave per rafforzare la resilienza del paese di fronte alla crisi. Così il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, audito oggi alla Camera sull’intelligenza artificiale e il futuro digitale dell’Unione europea. “Ad oggi le reti in fibra ottica sono necessarie, e bisogna adeguare i piani nazionali e delle imprese a quelli europei in modo da condividere l’obiettivo relativo alla copertura del 100 per cento del territorio entro il 2025, oltre a fissare obiettivi per la conseguente migrazione dal rame alla fibra”, ha spiegato, parlando di un’occasione “unica e non ripetibile per accelerare e garantire la realizzazione delle infrastrutture funzionali alla transizione digitale”. (Ems)