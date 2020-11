Spagna: premier Sanchez inizierà giro di visite nelle Comunità per presentare Piano ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, avvierà a partire da questa settimana una serie di visite nelle Comunità autonome spagnole per illustrare il Piano per la ripresa approvato dal governo. Secondo quanto riferito dalla portavoce del governo e ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, al termine del Consiglio dei ministri di oggi, lo scopo è quello di discutere "non solo con i governi regionali ma anche con gli agenti economici e sociali fondamentali per raggiungere gli obiettivi fissati dal piano. La prima tappa del premier nel suo viaggio tra le regioni si terrà a Valencia giovedì 5 ottobre. Sanchez ha annunciato che il Piano per la ripresa mobiliterà 72 miliardi di euro di fondi europei nei prossimi tre anni e contribuirà, secondo le stime, ad una crescita del 2,5 per cento del Pil all'anno con la creazione di oltre 800 mila posti di lavoro. Particolare attenzione ed investimenti saranno concentrati nella transizione ecologica (37 per cento del totale) e alla digitalizzazione (33 per cento). (Spm)